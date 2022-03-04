Airbnb приостановили деятельность в России

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Главный исполнительный директор Airbnb Брайан Чески сообщил в Twitter, что платформа временно прекращает деятельность на территории России и Беларуси.

"Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси", - пишет Чески.

Ранее Чески сообщил, что неравнодушные по всему миру бронируют жилье в Украине, чтобы материально помочь хозяевам.

Тем временем Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах на территории России, передает РИА Новости.

Ранее мы писали, какие западные компании приостановили работу в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959235-airbnb-priostanovili-deyatelnost-v-rossii/