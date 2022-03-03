OneWeb приостановит запуск спутников с Байконура

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Руководство компании OneWeb решило приостановить все запуски с космодрома Байконур.

Заявление было опубликовано сегодня, 3 марта, на официальном сайте компании.

"Совет директоров OneWeb проголосовал за приостановку всех запусков с Байконура", – сказано в сообщении.

Как пишет ТАСС, на 5 марта был запланирован запуск британских спутников с космодрома Байконур. Но 2 марта в Роскосмосе заявили, что для того, чтобы запуск состоялся, Великобритания должна выйти из состава акционеров OneWeb.

Тем не менее, британское правительство объявило, что не будет продавать свою долю в OneWeb.

OneWeb – взаимосвязанная система спутников, предназначенная для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи. Штаб-квартира компании расположена в Великобритании.

Ранее стало известно о том, что такие крупные компании, как Lego, Volkswagen и IKEA, приостанавливают свою деятельность в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959151-oneweb-priostanovit-zapusk-sputnikov-s-baykonura/