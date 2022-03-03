Spotify закроет офис в Москве

Spotify: Pixabay

Сервис Spotify принял решение закрыть свой офис в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на Aftonbladet.

Помимо этого стриминговый сервис ограничил поиск подкастов СМИ, которые связаны со российским правительством.

Несмотря на это, Spotify продолжает функционировать на территории России. Так как, по словам представителей компании, для них важно "обеспечить глобальный поток информации" для российских пользователей.

Стриминговый сервис Spotify был запущен в России в июле 2020 года.

Ранее Google заблокировал в Европе YouTube-каналы, связанные с RT и Sputnik. A Meta ограничила доступ к некоторым российским СМИ на территории ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959052-spotify-zakroet-ofis-v-moskve/