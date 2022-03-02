В Турции заявили о готовности организовать переговоры между Россией и Украиной

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Власти Турции отметили, что готовы выступить в роли посредников в переговорах России и Украины, которые могли бы быть проведены в Стамбуле.

О том, что Турция готова организовать переговоры российской и украинской сторон в Стамбуле, сообщил пресс-секретарь правящей партии Омер Челик, передает РИА Новости.

Сегодня, 2 марта, на брифинге он ответил журналистам на вопрос о возможности проведения в Стамбуле переговоров между Украиной и Россией.

"Турция готова провести переговоры со всеми своими посредническими возможностями. Главное, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня", – заявил пресс-секретарь.

Напомним, что сегодня вечером могут состояться очередные переговоры России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958918-v-turtsii-zayavili-o-gotovnosti-organizovat-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy/