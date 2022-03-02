Иллюстративное фото: Chanin Wardkhian/Getty Images

В американских СМИ появилась информация о том, что США закроют воздушное пространство для российских самолетов в ближайшие сутки.

Сведения об этом опубликовала газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, пишет РИА Новости. О закрытии воздушного пространства для российских судов объявят уже скоро.

"Ожидается, что указ, запрещающий самолетам, принадлежащим и эксплуатируемым Россией, летать в воздушном пространстве США, будет издан в ближайшие 24 часа", - сообщает издание.

Напомним, что ранее страны Евросоюза закрыли свое небо для российских авиалайнеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958755-ssha-zakroyut-vozdushnoe-prostranstvo-dlya-rossiyskih-samoletov/