Зеленский заявил, что все крупные города Украины заблокированы

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Facebook / Офіс Президента України

Выступая в Европарламенте, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все крупные города страны заблокированы.

"Сейчас заблокированы все крупные города нашей страны", - заявил он в своей речи, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что Зеленский в ходе своего выступления в Европарламенте рассказал об ужасах войны и убитых детях, а также о том, как украинский народ борется за свои права и свободу.

Также стало известно, что заявку на вступление Украины в ЕС приняли. Об этом сообщил глава офиса президента страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958696-zelenskiy-zayavil-chto-vse-krupnye-goroda-ukrainy-zablokirovany/