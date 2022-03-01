США предупредили об опасной "второй волне" российских войск в Украине

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Власти Соединенных Штатов предположили, что в Украине ожидается "вторая волна" российских войск, которая может укрепить позиции Путина в стране, передает CNN.

На секретном брифинге с участием представителей администрации США в минувший понедельник главной темой обсуждения стала военная операция России в Украине.

Как предположили американские политики, ожидается вторая волна российских войск, благодаря которой их позиция лишь укрепится. И даже может "сломить" украинское сопротивление.

Официальные лица США отметили, что единство западных стран в отношении России в данной ситуации внушает оптимизм.

Напомним, Австралия направит в Украину 75 миллионов долларов гуманитарной помощи. А Канада поставит противотанковое оружие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958541-ssha-predupredili-ob-opasnoy-vtoroy-volne-rossiyskih-voysk-v-ukraine/