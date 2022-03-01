Генштаб ВСУ сообщил, что войска Беларуси направляются к украинской границе
В сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) утверждается, что ВС Беларуси начали перемещение к украинской границе, передает УНИАН.
Также отмечается, что белорусская территория продолжает использоваться для "боевых вылетов армейской, оперативно-тактической и специальной авиации" сил России на территорию Украины.
При этом "значительная доля военной техники прибывает с территории Беларуси", а также через Крым.
Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что они поддерживают российские войска в Украине.
Также Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с Лукашенко по телефону. О чем говорили главы двух стран, не уточняется.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958531-genshtab-vsu-soobschil-chto-voyska-belarusi-napravlyayutsya-k-ukrainskoy-granitse/