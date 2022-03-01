США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата

Иллюстративное фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки высылают из страны часть сотрудников миссии Российской Федерации. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Слова постпреда России при ООН, прозвучавшие во время пресс-конференции, опубликовало РИА Новости.

"Только что я получил информацию, что власти США предприняли еще один враждебный шаг в отношении российской миссии в ООН, грубо нарушив обязательства по соглашению о принимающей стране. Они заявили нам, что они объявляют 12 человек из российской миссии персона нон грата. Они должны уехать до 7 марта", - цитирует издание дипломата.

Небензя подчеркнул, что принятое Соединенными Штатами решение говорит о "неуважении США к своим обязательствам в рамках устава ООН и соглашения с принимающей стороной".

"Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика. Это не наш выбор", - ответил Небензя на вопрос об ответных мерах со стороны России.

Напомним, ранее в российском МИДе заявили о "жестком ответе" на санкции Евросоюза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958508-ssha-obyavili-12-sotrudnikov-postpredstva-rossii-pri-oon-personami-non-grata/