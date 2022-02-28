Макрон встретится с канцлером ФРГ и главой ЕК для обсуждения ситуации вокруг Украины

Эммануэль Макрон. Фото: Shaaban/Bloomberg via Getty Images

Президент Франции Макрон проведет встречу с канцлером Германии Шольцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

Политические деятели на встрече в понедельник вечером обсудят ситуацию вокруг Украины, а также тему "европейского суверенитета".

Кроме того, президент Эммануэль Макрон примет участие в видеоконференции с союзниками и членами НАТО.

Ранее французский президент во время телефонного звонка с Александром Лукашенко обсудил украинскую ситуацию и вовлеченность Беларуси в этот конфликт.

Напомним, сегодня, 28 февраля, в белорусском Гомеле состоятся переговоры между Россией и Украиной. Ключевым вопросом переговоров станет немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Тем временем цена газа в Европе подскочила до 36% на фоне антироссийских санкций со стороны международного сообщества. А курс доллара и евро к рублю достиг исторического максимума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958433-makron-vstretitsya-s-kantslerom-frg-i-glavoy-ek-dlya-obsuzhdeniya-situatsii-vokrug-ukrainy/