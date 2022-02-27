Россияне сообщили о сбоях в работе Instagram

Иллюстративное фото: Gabby Jones/Bloomberg/Getty Images

Instagram перестал работать в ряде регионов России. Пользователи пожаловались на проблемы с доступом в соцсеть.

Согласно информации сервиса Downdetector, жалобы на работу популярной социальной сети начались после полудня по времени Нур-Султана.

Основная часть жалоб, около 89 процентов, пришлась на проблемы с доступом к приложению. Также были жалобы на плохую работу соцсети.

Напомним, что Twitter начал работать со сбоями в России. В компании начали разбираться в причинах.

Кроме того, 25 февраля Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой Российской Федерации частично ограничил доступ к Facebook.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958231-rossiyane-soobschili-o-sboyah-v-rabote-instagram/