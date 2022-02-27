Австралия будет поставлять оружие Украине через партнеров по НАТО

Скотт Моррисон. Фото: Getty Images/ Steven Saphore/ Contributor

Премьер Австралии Скотт Моррисон заявил о поставках оружия Украине через партнеров по НАТО.

Глава правительства поговорил с кабмином, чтобы начать отправку военных грузов в Украину через партнеров по НАТО, в частности США и Великобританию, сообщает Sydney Morning Herald.

Ранее власти Австралии заявляли о том, что будут поставлять Украине средства нелетальной помощи. Теперь страна будет стремиться предоставить любую поддержку Украине в виде летальных средств.

"Правительство Австралии будет продолжать отстаивать то, что правильно, когда дело касается Украины", - заявил Моррисон.

Это обязательство последовало за резким изменением поддержки со стороны членов НАТО в последние дни, пишет издание.

Напомним, что Германия отправит в Украину противотанковое оружие и ракеты Stinger. Об этом сообщило немецкое правительство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958202-avstraliya-budet-postavlyat-oruzhie-ukraine-cherez-partnerov-po-nato/