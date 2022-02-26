Евросоюз приостановит упрощенную выдачу виз россиянам с 28 февраля

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Евросоюз с 28 февраля прекращает действие взаимного соглашения с Россией по упрощенной процедуре выдачи виз.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный в официальном журнале ЕС, приостанавливается действие двустороннего соглашения ЕС и России об упрощенной выдаче виз отдельным категориям граждан.

Согласно документу, будет приостановлена облегченная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций, членов официальных делегаций.

Визы по облегченной процедуре не будут выдаваться также членам национальных и региональных правительств и парламентов РФ, Конституционного и Верховного судов.

Решение вступит в силу с 28 февраля.

Напомним, сегодня стало известно, что США введут санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958089-evrosoyuz-priostanovit-uproschennuyu-vydachu-viz-grazhdanam-rossii-s-28-fevralya/