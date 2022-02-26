Президент Абхазии подписал указы о признании ДНР и ЛНР

Аслан Бжания. Фото: presidentofabkhazia.org

Абхазия признала независимость Донецокой и Луганской народной республик. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания.

Как сообщается на официальном сайте президента Абхазии, после подписания документа глава республики поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с признанными ДНР и ЛНР, и установлении с ними дипломатических отношений.

Напомним, вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и два договора — о дружбе и взаимопомощи. Через несколько дней Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958085-prezident-abhazii-podpisal-ukazy-o-priznanii-dnr-i-lnr/