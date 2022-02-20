95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом

Королева Елизавета II. Фото: Alastair Grant - Pool/Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Информацию подтвердили в Букингемском дворце.

Как пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в Букингемском дворце, последний тест на КВИ, который сдала Елизавета II, показал положительный результат.

"Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что чуть более года назад королева привилась от КВИ, но какой именно вакциной, не сообщалось.

Напомним, ранее сообщалось, что заразившийся COVID-19 принц Чарльз контактировал с королевой.

Кроме того, недавно Елизавета II признавалась, что испытывает проблемы со здоровьем и не может ходить.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956993-95-letnyaya-koroleva-elizaveta-ii-zarazilas-koronavirusom/