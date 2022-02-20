95-летняя королева Елизавета II заразилась коронавирусом
Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом. Информацию подтвердили в Букингемском дворце.
Как пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в Букингемском дворце, последний тест на КВИ, который сдала Елизавета II, показал положительный результат.
"Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", — говорится в сообщении.
Отмечается, что чуть более года назад королева привилась от КВИ, но какой именно вакциной, не сообщалось.
Напомним, ранее сообщалось, что заразившийся COVID-19 принц Чарльз контактировал с королевой.
Кроме того, недавно Елизавета II признавалась, что испытывает проблемы со здоровьем и не может ходить.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956993-95-letnyaya-koroleva-elizaveta-ii-zarazilas-koronavirusom/