Тело бывшего замминистра юстиции России Владимира Ялунина обнаружили водолазы

Владимир Ялунин. Фото: photos.istu.ru

Водолазы обнаружили тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Он находился подо льдом в нескольких километрах от дома.

Как пишет Telegram-канал 112, в результате проведения поисковых работ спасатели обнаружили разлом льда, который находился в трех километрах от дома Ялунина.

Отмечается, что к разлому вели следы квадроцикла, а экс-чиновник как раз пропал во время катания на квадроцикле.

Ночью водолазы обнаружили в реке сам вездеход, после чего к поискам пропавшего экс-замминистра подключились криминалисты Следственного комитета.

Уже сегодня тело Владимира Ялунина обнаружили в 200 метрах от места, куда он провалился.

Напомним, что об исчезновении чиновника стало известно 5 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956991-telo-byvshego-zamministra-yustitsii-rossii-vladimira-yalunina-obnaruzhili-vodolazy/