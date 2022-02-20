19-летняя дочь Кадырова стала замглавы секретариата главы Чечни
19-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат получила новую высокую должность - девушка стала заместителем руководителя секретариата главы региона.
Как пишет РИА Новости, о назначении дочери Кадырова в соцсетях сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
"От всего сердца поздравляю внучку первого президента ЧР Хутмат Кадырову с назначением на должность заместителя руководителя секретариата главы ЧР!
Хутмат Рамзановна достойно представляет род Кадыровых. Она неоднократно демонстрировала высокие успехи в разных сферах. Являясь носителем высокого звания хафиз, она проявила себя как истинная мусульманка и настоящая дочь чеченского народа.
Не сомневаюсь, что Хутмат Рамзановна справится с доверенной ей должностью и будет достойно трудиться во благо республики", - сказал Дудаев.
Также отмечается, что Хутмат Кадырова на данный момент уже занимает пост гендиректора оздоровительно-развлекательного комплекса "Грозненский дельфинарий".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956963-19-letnyaya-doch-kadyrova-stala-zamglavy-sekretariata-glavy-chechni/