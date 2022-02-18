Меры по борьбе с COVID-19 ослабили в Бельгии

Брюссель, Бельгия. Иллюстративное фото: Pexels

В Бельгии приняли решение с пятницы ослабить принятые ранее некоторые антиковидные меры, передает РИА Новости.

Ранее в Бельгии дистанционная работа была обязательной. И являться в офис можно было раз в неделю. Теперь это ограничение отменено, но власти страны рекомендуют по возможности работать из дома.

Кроме того, сняты ограничения на работу баров, ночных магазинов, кафе и ресторанов. Клубы и дискотеки в стране снова открылись, но будут функционировать с некоторыми ограничениями.

Ученикам начальных классов маски на занятиях можно не носить. А вот школьникам от 12 лет данное правило не отменили.

Снят запрет на концерты, на которых не предполагается обязательная рассадка зрителей.

Бельгийцам все так же необходимо предъявлять коронавирусный сертификат, чтобы попасть в общественные места.

Послабления в королевстве связаны с тем, что за минувшую неделю количество заболеваний коронавирусом снизилось на 45 процентов. Также уменьшился показатель госпитализированных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956835-mery-po-borbe-s-covid-19-oslabili-v-belgii/