О состоянии госпитализированного Жириновского рассказали в ЛДПР

Владимир Жириновский. Фото: instagram.com/zhirinovskiy

Представитель ЛДПР рассказал, что Жириновский идет на поправку, передает РИА Новости.

"Владимир Вольфович идет на поправку, но пока ему еще требуется наблюдение. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют теплые слова на его имя", - заявил заместитель главы думской фракции ЛДПР и член ее президиума Ярослав Нилов.

Напомним, новость о госпитализации лидера ЛДПР появилась 9 февраля. Жириновский скрывал заболевание COVID-19 две недели, так как боялся, что это внесет сомнения в ряды антипрививочников.

Так как ранее он говорил, что получил вакцину семь раз в период с сентября 2020 по декабрь 2021.

Подчиненные Жириновского сразу после его госпитализации заявили, что с ним все в порядке. Но в СМИ появилась информация, что у политика началось воспаление мозга.

Позже его сын опубликовал в соцсетях пост с фразой "Просто живи!".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956824-o-sostoyanii-gospitalizirovannogo-zhirinovskogo-rasskazali-v-ldpr/