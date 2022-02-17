7,5 млн жителей Гонконга проверят на COVID-19 под угрозой штрафа
Всех 7,5 млн жителей Гонконга обязали сдать тест на COVID-19 с марта этого года, передает The Standard.
Некоторые из полученных образцов будут переданы в лабораторию Шэньчжэня. Если человек отказывается, он обязан будет выплатить штраф в размере 10 тысяч гонконгских долларов (почти 1300 долларов США).
Каждому гражданину Гонконга, согласно номеру его удостоверения личности, будет определена дата тестирования. Каждый житель в течение трех недель должен будет пройти три теста. Ежедневно тесту подвергнут до миллиона человек. Из-за повышенной нагрузки некоторые из образцов будут направлять в Шэньчжэнь.
Но в целях конфиденциальности туда будут отправлены не личные данные, а бутылки с присвоенным номером.
Напомним, в январе из-за вспышки коронавируса из зоомагазина в Гонконге изъяли примерно две тысячи хомяков и других животных.
Согласно решению местных властей, в целях предотвращения распространения COVID-19 их подвергли эвтаназии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956600-75-mln-zhiteley-gonkonga-proveryat-na-covid-19-pod-ugrozoy-shtrafa/