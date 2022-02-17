"Я не могу двигаться": королева Елизавета II призналась, что имеет проблемы со здоровьем

Королева Елизавета II. Кадр из видео: YouTube/The Telegraph

Британская королева Елизавета II пожаловалась на проблемы со здоровьем, передает Mail Online.

Спустя несколько часов после известия о внесудебном соглашении принца Эндрю и обвинившей его в сексуальном насилии Вирджинии Джуффре королева приняла нового министра обороны генерал-майора Элдона Миллара.

На встречу также прибыл его предшественник на этом посту Джеймс Маклеод.

На вопрос политиков о ее самочувствии 95-летняя Елизавета II, опираясь на трость, с улыбкой призналась, что не может ходить.

"Как видите, я не могу ходить", - сказала британская королева.

Известно, что в этом году Елизавета II отметила 70 лет с момента ее восшествия на британский престол. Однако это яркое событие омрачилось скандалом, связанным с ее сыном принцем Эндрю.

Кроме того, недавно сообщили, что ее старший сын принц Чарльз заразился коронавирусом. И сама королева с ним контактировала за дни до того, как об этом стало известно. Положительный результат на COVID-19 дала также его супруга Камилла.

Букингемский дворец не подтверждал, заразилась ли 95-летняя Елизавета II.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956533-ya-ne-mogu-dvigatsya-koroleva-elizaveta-ii-priznalas-chto-imeet-problemy-so-zdorovem/