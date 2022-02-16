Стало известно имя второго кандидата на пост президента Туркменистана

Агаджан Бекмырадов. Фото: hronikatm.com

Недавно сына Гурбангулы Бердымухамедова Сердара официально зарегистрировали в качестве кандидата от Демократической партии на пост главы государства. Теперь же стало известно имя второго участника президентской гонки.

По информации издания "Хроника Туркменистана", вчера, 15 февраля, состоялся внеочередной съезд Аграрной партии страны, на котором кандидатом на должность президента был выдвинут заместитель хякима Марыйского велаята ­Агаджан Бекмырадов.

Члены партии утвердили кандидата единогласно.

Второй кандидат на пост главы Туркменистана в 1995 году окончил Туркменский государственный архитектурно-строительный институт по специальности инженер-строитель.

Работал в хякимликах этрапов Марыйского велаята, в Векилбазарском этрапском совете Молодежной организации и объединении профсоюзов.

С 2017 года занимает должность заместителя хякима Марыйского велаята.

Напомним, что на днях Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу к госуправлению на новом этапе развития страны надо дать молодым руководителям. Вместе с этим он заявил, что принял "непростое решение о себе".

Вскоре после этого в стране были объявлены внеочередные выборы президента. Они состоятся 12 марта. Первым кандидатом на пост президента был выдвинут сын действующего главы государства Сердар Бердымухамедов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956435-stalo-izvestno-imya-vtorogo-kandidata-na-post-prezidenta-turkmenistana/