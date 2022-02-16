Вакцинированных "Спутником Лайт" туристов начали впускать в Таиланд

Таиланд. Фото: pixabay.com

Вакцинированные одной дозой препарата "Спутник Лайт" могут въезжать в Таиланд по специальной программе, передает РИА Новости.

В рамках программы "Пхукетская песочница" туристов освобождают от двухнедельного карантина. Вместо этого они имеют право отдохнуть некоторое время на одном из предложенных островов под наблюдением врачей, сдавая три ПЦР-теста.

Ранее такую возможность получили вакцинированные "Спутником V". Теперь же опция доступна для привитых "Спутником Лайт". Правила в обоих случаях одинаковы.

Для этого привитым "Спутником Лайт" необходимо предъявить сертификат и отрицательный ПЦР-тест, который был сдан туристом за 72 часа до поездки. Кроме того, требуется забронировать на семь ночей отель, трансфер, заранее оплатить два ПЦР-теста, а также страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов.

Ранее с 1 февраля туристам стала доступна другая схема безкарантинного въезда Test&Go. Но для этого необходимо привиться двумя дозами "Спутника V".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1956405-vaktsinirovannyh-sputnikom-layt-turistov-nachali-vpuskat-v-tailand/