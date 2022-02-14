Землетрясение в Грузии попало в эфир телеканала

Землетрясение в студии грузинского ТВ. Кадр из видео: Telegram/Mash

Эпицентром землетрясения стало грузинское село, которое расположено недалеко от границы с Арменией, передает Telegram-канал Mash.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в селе Самеба, что недалеко от Тбилиси, но толчки почувствовали также жители самой столицы и города Батуми.

Согласно сообщениям, многие из жителей не могут дозвониться до друг друга. Так как мобильные сети оказались перегруженными.

Сообщений о жертвах или каких-либо разрушениях не поступало, передает Sputnik Грузия.

Толчки ощущались в Армении и Азербайджане.

Отмечается, что Грузия является страной сейсмической активности. В последний раз самое разрушительное землетрясение магнитудой 7,0 было в 1991 году на западе страны. Тогда количество жертв достигло примерно 200 человек.

Напомним, в конце января на территории Алматинской области в 10 километрах от южной столицы произошло землетрясение. Информации о пострадавших или о каких-либо разрушениях не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955948-zemletryasenie-v-gruzii-popalo-v-efir-telekanala/