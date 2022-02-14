Байден заявил Зеленскому, что США будут действовать "быстро и решительно" на угрозу со стороны России

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Doug Mills-Pool/Getty Images

Байден заявил Зеленскому, что на угрозу со стороны России США намерены действовать "быстро и решительно", передает CNN.

Объявление было сделано на фоне слухов о том, что Россия введет свои войска на территорию Украины уже на этой неделе.

Джо Байден и Владимир Зеленский провели часовой телефонный разговор в минувшее воскресенье.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут быстро и решительно реагировать вместе со своими союзниками и партнерами на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

Президент Украины призвал США оказать военную и финансовую помощь стране. А также попросил Байдена как можно скорее нанести официальный визит. Однако последнее, по словам представителей правительства США, маловероятно.

Напомним, 12 февраля Путин провел переговоры с Макроном и Байденом. Последний заявил, что США нацелены на дипломатические отношения с Россией. Но при этом будут готовы на любой исход в ситуации вокруг Украины.

Американский президент также предупредил Путина о возможных последствиях вторжения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955927-bayden-zayavil-zelenskomu-chto-ssha-budut-deystvovat-bystro-i-reshitelno-na-ugrozu-so-storony-rossii/