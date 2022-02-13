Около 100 человек задержали в Париже во время протеста против ковидных ограничений

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Около ста человек задержали на акции "Конвой свободы" парижские полицейские. Граждане выступили против ковидных ограничений.

Силы правопорядка в субботу произвели 97 задержаний и составили 513 протоколов, пишет РИА Новости со ссылкой на префектуру полиции.

Французские стражи порядка подчеркнули, что префектура полиции сохраняет меры и в воскресенье.

Местные телеканалы со ссылкой на МВД сообщили, что более 32 тыс. человек приняли участие в протестной акции против ковидных ограничений "Конвой свободы" в субботу по всей Франции, а в Париже на улицы вышли почти 7,6 тыс. человек.

Как пишет издание, автомобилисты, вдохновленные протестными акциями в Канаде, выехали в среду с юга Франции, в четверг и пятницу - из других регионов страны - в Париж, чтобы провести акцию против ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955881-okolo-100-chelovek-zaderzhali-v-parizhe-vo-vremya-protesta-protiv-kovidnyh-ogranicheniy/