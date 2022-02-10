Принц Чарльз вновь заразился коронавирусом

Принц Чарльз. Фото: Samir Hussein/Contributor/Getty Images

73-летний принц Чарльз заразился коронавирусом. В связи с болезнью наследник престола соблюдает режим самоизоляции.

Информация об этом появилась в официальном Twitter-профиле принца Уэльского и герцогини Корнуэльской.

"Сегодня утром тест на COVID-19 принца Уэльского оказался положительным, он самоизолировался", - говорится в сообщении.

Кроме того, в твите сказано, что принц расстроен данными обстоятельствами, так как не сможет посетить запланированные мероприятия. Он намерен сделать это позже, как только будет такая возможность.

Напомним, что принц Чарльз в 2020 году уже перенес коронавирусную инфекцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955575-prints-charlz-vnov-zarazilsya-koronavirusom/