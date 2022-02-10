В ЛДПР рассказали о состоянии госпитализированного с COVID-19 Жириновского

Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Пресс-служба ЛДПР сообщила, что Жириновский чувствует себя нормально, передает РИА Новости.

"Работает с документами и дает поручения", - добавляется в сообщении.

Российский политический деятель находится в Центральной клинической больнице в Москве. У него выявлен омикрон-штамм, его состояние стабильное. На данный момент Жириновский получает необходимую медицинскую помощь.

Депутат госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев сообщил, что лидер партии получает лечение в плановом режиме.

Новость о госпитализации Владимира Жириновского появилась в СМИ 9 декабря. Как оказалось, политик скрывал заражение коронавирусом две недели.

Лидер ЛДПР принял решение не разглашать эту информацию, так как остерегался, что его диагноз внесет ненужные сомнения в ряды антипрививочников. Поскольку утверждал, что получил прививку от COVID-19 аж семь раз - с сентября 2020 по декабрь 2021 и позиционировал себя как сторонника вакцинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955520-v-ldpr-rasskazali-o-sostoyanii-gospitalizirovannogo-s-covid-19-zhirinovskogo/