Полиция Оттавы пригрозила протестующим арестами

Полицейские во время протестов в Оттаве. Фото: Kadri Mohamed/Anadolu Agency via Getty Images

Полиция канадской столицы пригрозила участникам беспорядков арестами. Об этом уведомил официальный сайт полиции Оттавы.

Полиция Оттавы заявила, что незаконное перекрытие улиц препятствует другим гражданам в пользовании и управлении своей собственностью. Поэтому любой, кто будет блокировать улицы города, будет арестован.

"Уведомляем вас о том, что любой, кто блокирует улицы или помогает другим блокировать улицы, может совершить уголовное преступление. Вы должны немедленно прекратить дальнейшую незаконную деятельность, иначе вам могут быть предъявлены обвинения. Вы можете быть арестованы без ордера на это преступление, если вы являетесь соучастником преступления или помогаете другим в прямом или косвенном совершении этого преступления", - гласит сообщение.

Имущество, изъятое в ходе ареста, включая транспортное средство, будет также конфисковано. А предъявленные обвинения, связанные с незаконной деятельностью как демонстрация, могут в дальнейшем привести к отказу в пересечении американской границы.

Напомним, протесты дальнобойщиков в Оттаве длятся уже несколько дней. Демонстранты выступают против антиковидных ограничений. В городе был введен режим ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955435-politsiya-ottavy-prigrozila-protestuyuschim-arestami/