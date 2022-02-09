Королева Дании заразилась коронавирусом

Королева Дании Маргрете II. Фото: Hannes Magerstaedt/Getty Images

У Королевы Дании Маргрете II оказался положительный результат теста на COVID-19.

"Ее Величество Королева получила положительный результат теста на COVID-19 вчера вечером, 8 февраля 2022 года", – сообщается на официальном сайте датского королевского двора.

Отмечается, что у королевы Маргрете наблюдаются исключительно легкие симптомы болезни. Сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амаленборге.

"Королева планировала провести зимний отдых в Норвегии. Он должен был начаться сегодня, но теперь отменен", – сказано в сообщении.

Указывается, что Маргрете II и весь королевский двор следуют строгим предписаниям медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955416-koroleva-danii-zarazilas-koronavirusom/