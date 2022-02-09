Трамп назвал Германию "заложницей" России из-за "Северного потока – 2"

Дональд Трамп. Фото: Sean Rayford/Getty Images

Экс-президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business, что власти Германии стали "заложниками" России из-за газопровода "Северный поток – 2".

По словам Трампа, он пытался отговорить от сделки по газопроводу бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

"Я действительно пытался уговорить ее не заключать сделку по газопроводу. Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей – и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов на протяжении столетий, они сражались между собой по многочисленным поводам. И теперь вы становитесь заложниками этого трубопровода", – отметил бывший американский лидер.

Трамп добавил, что на одной из встреч с Меркель он дал ей белый флажок, чтобы "капитулировать перед Россией".

Экс-президент США также упомянул действующего канцлера Германии Олафа Шольца. По мнению политика, Германия разваливает НАТО.

Ранее Дональд Трамп заявил, что некомпетентность Джо Байдена создает угрозу Третьей мировой войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1955235-tramp-nazval-germaniyu-zalozhnitsey-rossii-iz-za-severnogo-potoka-2/