Россия отменила карантин для лиц, контактировавших с зараженными COVID-19

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С 6 февраля в России отменена изоляция для лиц, контактировавших с больными коронавирусом. Соответствующее постановление подписала главный санврач РФ Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

В Роспотребнадзоре разъяснили, что с 6 февраля отменяется изоляция для всех лиц, находившихся в контакте с зараженными КВИ, в том числе и для тех, кто был отправлен на самоизоляцию до принятия постановления, пишет РИА Новости.

Как объясняла ранее главный санврач РФ Попова, карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл. По ее словам, "омикрон" в России распространяется быстрыми темпами и является очень заразным, но протекает он в основном без симптомов.

С 6 февраля в Росси также вступают в силу новые правила выписки пациентов с коронавирусом. Если лечение больного длилось 7 дней и более, то для его выписки не потребуется отрицательный тест на COVID-19. В случае, если лечение заняло меньше недели, то для выписки необходимо будет сдать тест и получить отрицательный результат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954778-rossiya-otmenila-karantin-dlya-lits-kontaktirovavshih-s-zarazhennymi-covid-19/