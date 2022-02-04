Россия и Китай высказались за укрепление ШОС

Флаги государств-членов ШОС. Фото: MARK RALSTON/AFP via Getty Images

Москва и Пекин выступили за укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

"Россия и Китай нацелены на всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и дальнейшее повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности", - говорится в сообщении.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была организована в июне 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. С 2017 года полноправными членами организации стали Пакистан и Индия. Позже присоединился и Иран.

Главными задачами организации являются борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве и другие.

Напомним, Путин рассказал, что тесно и часто общается с китайским лидером Си Цзиньпином.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954657-rossiya-i-kitay-vyskazalis-za-ukreplenie-shos/