США ввели санкции против ряда граждан Беларуси

Энтони Блинкен. Фото: Nathalia Angarita/Bloomberg via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит визовые санкции против нескольких белорусских граждан, которые замешаны в "преследовании диссидентов за рубежом", передает РИА Новости.

"Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Беларуси в рамках "Запрета Хашукджи" – инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году", – говорится в его заявлении.

При этом в Госдепартаменте США отказались назвать имена тех граждан Беларуси, против которых вводятся санкции, сославшись на "конфиденциальность таких данных".

Издание отмечает, что санкции против Беларуси применяются в связи с началом Олимпиады в Пекине и преследованием белорусских спортсменов.

В августе во время Игр в Токио белорусская спортсменка попросила убежища в Европе, чтобы избежать возвращения домой с Олимпиады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954536-ssha-vveli-sanktsii-protiv-ryada-grazhdan-belarusi/