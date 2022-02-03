Путин рассказал о тесном и частом общении с Си Цзиньпином

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин рассказал, что тесно и часто общается с китайским лидером Си Цзиньпином, об этом говорится в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, он сразу откликнулся на приглашение приехать в Китай во время зимних Олимпийских игр в этом году.

"Мы давно знакомы с председателем Си Цзиньпином и, как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаемся", – сказал президент России.

Напомним, в ноябре прошлого года Си Цзиньпин на виртуальной встрече назвал Байдена давним другом. Чуть позже Белый дом отреагировал на слова китайского лидера, заявив, что американский президент не считает председателя КНР Си Цзиньпина своим "давним другом", хоть лидеров государств и связывают давние отношения, а также возможность вести открытый диалог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954365-putin-rasskazal-o-tesnom-i-chastom-obschenii-s-si-tszinpinom/