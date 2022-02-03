Власти Франции отменили ношение масок на улицах

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что со 2 февраля в стране отменено обязательное ношение масок на улицах, а также будут смягчены и другие антиковидные ограничения из-за введения новых паспортов вакцинации, передает Le Figaro.

Как пишет издание, на стадионах, в концертных залах и других учреждениях отменены ограничения на численность посетителей. Компании могут не переводить сотрудников на удаленную работу.

Франция с 16 февраля разрешит работать ночным клубам, стадионам размещать зрителей на стоячих местах, а также есть и пить в общественном транспорте и кинотеатрах.

Согласно данным Минздрава Франции на 1 февраля, в стране за сутки было выявлено 416 896 новых случаев COVID-19.

В январе французские законодатели окончательно одобрили введение в стране вакцинных пропусков. Согласно изменениям, вакцинный пропуск станет обязательным документом при посещении музеев, ресторанов и на дальних поездках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954330-vlasti-frantsii-otmenili-noshenie-masok-na-ulitsah/