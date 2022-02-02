"Наша страна катится в ад": Трамп заявил, что ему небезразлична судьба США

Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/Newsmax TV

Экс-президент Дональд Трамп заявил, что ему небезразлична судьба Соединенных Штатов, передает Newsmax.

"У меня никогда не было лучших результатов опросов, у меня никогда не было большой поддержки внутри партии, и у меня никогда не было большой поддержки вне партии", - признался Трамп в интервью для Newsmax.

Но несмотря на это, ходят слухи, что он намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году. И даже пообещал помиловать участников штурма Капитолия 6 января прошлого года.

"Наша страна катится в ад, и мы собираемся снова сделать Америку великой. И я улыбаюсь, но улыбаться нечему, потому что в нашей стране все плохо. Если так будет продолжаться, мы не продержимся", - сказал он.

Трамп намекнул, что Байден за время своего президентства сделал неправильно многие вещи.

Напомним, политические комитеты, поддерживающие бывшего президента США Трампа, сумели собрать еще 51 миллион долларов за полгода. Таким образом, они теперь располагают итоговой суммой в размере 122 миллиона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954261-nasha-strana-katitsya-v-ad-tramp-zayavil-chto-emu-nebezrazlichna-sudba-ssha/