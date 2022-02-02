Остров Бали разрешили посещать привитым "Спутником V" туристам

Расколотые ворота Чанди Бентар. Фото: pexels.com

Власти Индонезии разрешили въезд в страну привитым "Спутником V" туристам с 4 февраля, передает ТАСС со ссылкой на источник в Джакарте.

"Индонезия разрешает прибытие иностранцев, получивших обе дозы "Спутника V", - пояснил источник.

Прибывшим иностранцам необходимо будет по-прежнему сидеть на карантине. И за это время покидать остров или путешествовать по стране будет запрещено. Но срок изоляции сократили до пяти дней.

Власти Бали выделили шесть судов и несколько гостиниц для таких туристов.

Напомним, стало известно, что столицей Индонезии будет город Нусантара, расположенный на востоке страны. Ранее это звание принадлежало Джакарте.

В рамках туристической кампании в Таиланд с 1 февраля привитым от коронавирусной инфекции можно будет взъезжать без карантина.

А немецкая авиакомпания Lufthansa планирует возобновить полеты в Казахстан с 7 февраля этого года.

Недавно стало известно, что гражданам Казахстана могут разрешить безвизовый въезд на Мальдивы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954178-ostrov-bali-razreshili-poseschat-privitym-sputnikom-v-turistam/