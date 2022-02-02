Джонсон попал в нелепую ситуацию на встрече с Зеленским

Владимир Зеленский и Борис Джонсон. Фото: twitter.com/10DowningStreet

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оконфузился во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. К британскому политику подбежала женщина и вырвала из рук папку, чем он был удивлен.

В Сети опубликованы кадры приветствия британского премьера и украинского лидера у Мариинского дворца. Джонсон выходит из машины, его встречает Зеленский, они обмениваются рукопожатиями и даже перекидываются парой реплик, и в этот момент к британскому политику неожиданно подбегает его помощница и буквально вырывает из его рук папку с документами.

Премьер-министр Великобритании на секунду оглянулся на женщину и продолжил разговор с президентом Украины.

Ранее стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон поедет в столицу Украины в том случае, если у него будет отрицательный тест на коронавирус, поскольку накануне контактировал с больной COVID-19 Лиз Трасс, главой МИД Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954136-dzhonson-popal-v-nelepuyu-situatsiyu-na-vstreche-s-zelenskim/