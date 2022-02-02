Италия ввела штраф для непривитых жителей старше 50 лет

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Власти Италии будут штрафовать жителей страны старше 50 лет, которые отказываются ставить прививку от коронавируса. За отказ от вакцинации придется заплатить 100 евро (около 49 тыс. тенге), пишет Corriere della Sera.

"Обязательство по вакцинации для тех, кто старше 50 лет, вступает в силу с сегодняшнего дня. Любой, кто не привился хотя бы одной дозой вакцины, за исключением граждан, освобожденных по состоянию здоровья, должен уплатить штраф в размере 100 евро", – говорится в постановлении.

Кроме того, с 15 февраля жители Италии старше 50 лет должны будут предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19, чтобы иметь возможность выйти на работу. Без такого пропуска итальянцы лишатся доступа к работе и заработной плате.

"Те, кого поймают на рабочем месте без "зеленого пропуска", могут быть оштрафованы на сумму от 600 до 1500 евро. Ответственные за контроль могут получить штраф от 400 до 1000 евро. В случае повторного нарушения штрафы удваиваются", – пишет издание.

Власти Италии также сократили срок действия сертификатов о вакцинации с девяти месяцев до полугода. В стране уже началась ревакцинация, и с учетом ее темпов, вероятно, сертификаты вакцинации могут стать бессрочными после получения третьей дозы вакцины от COVID-19.

В конце декабря министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что в стране вводится обязательное ношение масок на улице. Кроме того, в общественном транспорте и закрытых помещениях необходимо использовать маски-респираторы FFP2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954132-italiya-vvela-shtraf-dlya-neprivityh-zhiteley-starshe-50-let/