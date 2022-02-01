Террористу Брейвику отказали в досрочном освобождении

Андерс Брейвик. Фото: Getty Images/ OLE BERG-RUSTEN / Contributor

Суд в Норвегии отказал Андерсу Брейвику, в результате действий которого погибли 77 человек, в условно-досрочном освобождении.

22 июля 2011 года Брейвик убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утейа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения.

Брейвик провел в заключении половину назначенного ему судом срока и теоретически имел право на условно-досрочное освобождение, пишет РИА Новости.

Тем не менее, психиатр, выступавшая на суде, заключила, что террорист все еще опасен для общества.

"Суд Телемарка отказал Андерсу Брейвику в его просьбе об освобождении. Решение было единогласным", - сообщили в суде.

Подчеркивается, что Брейвик оказался лишенным сочувствия и сострадания к жертвам террора.

"Он устно выразил скорбь по пострадавшим. Но в то же время он защищал и, возможно, считал законными свои действия, утверждая, что большинство пострадавших на Утейе были не детьми, а людьми, занимающими "руководящие должности", - добавили в суде.

Напомним, что осенью 2020 года Андерс Брейвик подал прошение о досрочном освобождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954119-terroristu-breyviku-otkazali-v-dosrochnom-osvobozhdenii/