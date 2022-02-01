Испания сократила срок действия теста на COVID-19 для въезда в страну

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Министерство здравоохранения Испании сократило срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 48 до 24 часов для тех, кто хочет попасть в страну, передает ТАСС.

В заявлении ведомства говорится, что путешественники, прибывающие в Испанию, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, полученный максимум за 24 часа до въезда.

"Сертификат диагностического теста должен содержать по крайней мере имя и фамилию владельца документа, дату взятия образца, тип проведенного теста и страну, выдавшую его", – заявили в Минздраве Испании.

Отмечается, что с начала пандемии в Испании было выявлено около 10 млн случаев инфицирования коронавирусом. От COVID-19 скончались более 93 тыс. человек. Полностью вакцинировались от коронавируса 90% жителей страны старше 12 лет.

Ранее жителей Испании из-за распространения "омикрона" обязали носить маски на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954074-ispaniya-sokratila-srok-deystviya-testa-na-covid-19-dlya-vezda-v-stranu/