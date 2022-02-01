В Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19

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Во вторник, 1 февраля, в Австрии вступает в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса для граждан старше 18 лет, передает BBC.

Правительство Австрии заявляет, что вакцинация сможет уберечь жителей страны от тяжелого течения заболевания. Кроме того, данный закон исключит введение локдауна.

Министр по вопросам Европейского союза и Конституции Каролин Эдтштадлер отметила, что власти "осознают, что это действительно серьезный шаг и очень жесткая мера".

"Мы как политики несем ответственность за то, чтобы система здравоохранения продолжала работать, чтобы общество в целом могло нормально жить", – сказала она.

По ее словам, закон об обязательной вакцинации будет действителен до января 2024 года и может быть прекращен раньше, если позволит пандемия.

Несмотря на то, что закон вступает в силу с 1 февраля, власти начнут проверять статус вакцинации только к середине марта. Тем, кто откажется делать прививку, грозит штраф в размере от 600 (291 тыс. тенге) до 3600 евро (1,7 млн тенге). Исключения распространяются на тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям, и на беременных женщин.

Ранее стало известно, что локдаун для невакцинированных жителей отменят в Австрии с 31 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953980-v-avstrii-vstupaet-v-silu-zakon-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-ot-covid-19/