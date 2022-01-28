Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился COVID-19

Премьер-министр Канады сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом.
"Прошлой ночью я узнал, что заразился COVID-19", - сообщил Джастин Трюдо.
Экспресс-тест показал отрицательный результат, но премьер-министр Канады принял решение уйти на самоизоляцию. Он добавил, что чувствует себя хорошо. И напомнил о важности прививки.
"Я чувствую себя хорошо и буду работать из дома. Берегите себя и, пожалуйста, сделайте прививку", - дополнил политик.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже сообщил, что заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Заболевание в его случае протекает бессимптомно.
Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что переболел омикрон-штаммом. Но недуг, по его словам, он перенес "на ногах".
Напомним, в сентябре прошлого года партия, в которой состоит Трюдо, одержала победу на парламентских выборах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953427-premer-ministr-kanady-dzhastin-tryudo-zarazilsya-covid-19/