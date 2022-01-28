Маск заявил, что Байден "держит американцев за дурачков"

Илон Маск. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал американского президента Джо Байдена в Twitter.

По его словам, президент США недооценивает своих граждан, держа их "за дурачков".

"Байден держит американцев за дурачков", – отметил миллиардер.

Причиной такой реакции Маска стал пост Байдена в Twitter, где он рассказывает об американских производителях электромобилей, не упоминая Tesla.

Маск сначала прокомментировал пост: "Начинается с T, заканчивается на A, ESL в середине".

Затем он оставил ответ под комментарием другого пользователя Twitter, написав, что "Байден – это марионетка из мокрого носка в человеческом обличье".

Ранее Илон Маск ответил на жалобу владельцев электрокаров Tesla в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953412-mask-zayavil-chto-bayden-derzhit-amerikantsev-za-durachkov/