Шестеро заболевших раком японцев подали в суд из-за аварии на АЭС Фукусима-1

Сторонники подавших жалобу японцев у здания суда в январе. Фото: BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images

Шестеро молодых японцев утверждают, что заболели раком щитовидной железы после ядерной катастрофы в 2011, передает Би-би-си.

Авария на АЭС Фукусима-1 произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Но инцидент считается гораздо менее разрушительным для местного населения.

Шестеро японцев, которым на момент аварии было от шести до 16 лет, подали в суд на оператора электростанции Tokyo Electric Power Company (Tepco). И теперь требуют компенсацию в размере 5,4 млн долларов. Они утверждают, что радиация стала причиной развития у них рака щитовидной железы. Хотя в их семейном анамнезе такой болезни никогда не было.

Все они перенесли операцию по полному или частичному удалению щитовидки.

"Некоторым истцам было трудно получить высшее образование и найти работу, и они даже отказались от своих мечтаний о будущем", - сказал адвокат Кеничи Идо.

Представитель Tepco рассказал, что знает о жалобе и рассмотрит ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953406-shestero-zabolevshih-rakom-yapontsev-podali-v-sud-iz-za-avarii-na-aes-fukusima-1/