Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

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Погранслужба Кыргызстана сообщила, что Бишкек и Душанбе договорились о прекращении стрельбы на границе, передает РИА Новости.

Как сообщает представитель ведомства, в переговорах принимали участие губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана, представители погранслужб двух государств.

"По итогам переговоров <…> достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана; о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов", – говорится в сообщении погранслужбы Кыргызстана.

Отмечается, что перестрелка произошла на кыргызско-таджикской границе 27 января. В происшествии погиб один человек и 17 получили различные ранения. Кыргызстан считает, что огонь первыми открыли таджикские военные. В Таджикистане заявили, что жители Кыргызстана напали на машины их граждан, что и привело к эскалации конфликта.

Ранее генсек ОДКБ призвал Таджикистан и Кыргызстан прекратить столкновения на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953389-kyrgyzstan-i-tadzhikistan-dogovorilis-o-polnom-prekraschenii-ognya-na-granitse/