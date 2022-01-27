Военный расстрелял сослуживцев из автомата в Украине: 5 человек погибли, еще 5 были ранены

Задержание. Фото: Facebook.com/UA.National.Police

Военнослужащий Нацгвардии Украины расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих. 5 человек погибли, еще 5 были ранены.

Стрельба произошла на заводе "Южмаш" в Днепре. Среди погибших четверо военнослужащих и одна гражданская, пишет РИА Новости. После солдат сбежал с оружием.

В полиции сообщили, что парень служил в Нацгвардии с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось.

Вскоре молодой человек был задержан. Ему грозит пожизненное заключение.

"Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", сам связался с правоохранителями и сдался им", - сообщили в государственном бюро расследований.

Также стало известно, что дело о служебной халатности возбудили против руководства Нацгвардии Украины после стрельбы в Днепре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953365-voennyy-rasstrelyal-sosluzhivtsev-iz-avtomata-v-ukraine-5-chelovek-pogibli-esche-5-byli-raneny/