СМИ сообщили детали новых санкций ЕС против России

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Евросоюз рассматривает вопрос о введении санкций против России, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Как утверждают неназванные европейские чиновники, санкции будут введены в случае "кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа" со стороны России.

"Некоторые крупные страны-члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая... послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов", - гласит источник.

Меры включают в себя наложение ограничений по экспортному контролю и на конвертирование валюты, запреты на импорт и экспорт, а также ограничение доступа к SWIFT.

Ранее члены правящей Либерально-демократической партии Японии предложили ввести санкции против России, если военные силы последней вторгнутся в Украину.

Тем временем американский президент Джо Байден не исключил введения санкций против Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953092-smi-soobschili-detali-novyh-sanktsiy-es-protiv-rossii/