Польша приступила к строительству забора на границе с Беларусью

Строительство заграждения на польско-белорусской границе. Фото: кадр из видео

Польша начала строительство заграждения на границе с Беларусью.

Как сообщила Пограничная стража Польши на странице в Twitter, подрядчики уже приступили к строительству забора на польско-белорусской границе.

"Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня Пограничная стража передала подрядчикам площадки под строительство", – говорится в публикации.

Отмечается, что это самая крупная инвестиция в истории Пограничной стражи. Заграждение протяженностью в 186 км обойдется ведомству в 1,6 млрд злотых (около 400 млн долларов).

Ранее сообщалось, что строительство забора начнется 15 декабря 2021 года. Тогда же польский сенатор Кшиштоф Мруз заявил, что стена будет оснащена камерами ночного и дневного видения, а также датчиками движения. Строительство конструкции будет вестись круглосуточно в три смены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953027-polsha-pristupila-k-stroitelstvu-zabora-na-granitse-s-belarusyu/